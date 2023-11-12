Венгрия готовит опрос своих граждан о членстве Украины в ЕС: в чем проблема

Венгерское правительство намерено провести консультации с населением, основным вопросом которых будет поддержка членства Украины в ЕС.

Премьер Венгрии Виктор Орбан дал задание своему государственному секретарю Тамашу Менцеру объявить о новых национальных консультациях, которые проходят ежегодно уже 13 лет правления партии "Фидес". Судя по тизеру Менцера, они будут полны манипулятивных вопросов об Украине.

Об этом пишет издание Alfahir.

"Считаете ли вы, что Украине место в Европейском Союзе? Выскажите свое мнение во время национальных консультаций, которые вскоре начнутся!" – говорит Менцер на видео.

Далее госсекртетар правительства Орбана произносит текст, который откровенно подыгрывает российским нарративам и побуждает граждан ответить "нет" на основной вопрос консультаций.

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Менчер намекает, мол, "Украина сейчас находится в состоянии войны, поэтому если страну примут в Европейский Союз, война перенесется в сообщество, и значительная часть средств ЕС пойдет в Украину". Он намекает, что членство в ЕС предусматривает определенные военные обязательства и что Украина может достичь вступления уже в ближайшем будущем, то есть в состоянии войны. Однако правда состоит в том, что членство в ЕС для страны, захваченной Путиным, не накладывает на членов ЕС никаких военных обязательств, а все обязательства страны могут решать добровольно и совместно, поэтому Виктор Орбан, как всегда, может начать шантажировать путем своего права вето.

Еще одно утверждение, которое будет отмечаться во время консультаций, что Украина якобы получит средства, предназначенные для Венгрии. Однако и это не соответствует действительности.

Также во время консультаций правительство Орбана готовится использовать против Украины аргумент с притеснениями прав венгерского меньшинства, пишет издание.

"У национальных общин в Украине отобрали существующие права, права венгерской национальной общины, и эти права не возвращены по сей день", — говорит на видео Менцер.

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС

Венгрия пригрозила блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Будапешт обвиняет Киев в подавлении прав венгерских нацменьшинств. В частности, Венгрия требует от Украины, чтобы та выполнила венгерские требования по языку образования. Речь идет о принятом языковом законе, который обязывает нацменьшинства получать не менее 70 процентов образования на украинском языке.

"Мы отправили в Будапешт специальную делегацию, где представили венгерским коллегам наше видение. По результатам встречи украинская сторона сформировала четкую дорожную карту относительно дальнейших шагов. Подготовлен и зарегистрирован в Верховной Раде законопроект. Еврокомиссия тоже получила соответствующие документы и ознакомилась с ними", — рассказала ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина..

По ее словам, с тех пор Украина находится на постоянном контакте с венгерской стороной. Стефанишина надеется, что "политические лозунги не помешают реальной работе, которую мы делаем каждый день ради представителей национальных сообществ Украины".

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