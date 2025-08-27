Венгрия хочет заблокировать миллиарды для Украины: уже подала иск против ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Правительство Венгрии оспаривает в Суде Европейского Союза решение Совета ЕС по использованию доходов от замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.

Об этом говорится в иске, опубликованном на сайте Суда Евросоюза.

В иске, поданном еще в июле 2025 года, Будапешт отрицает правомерность решения Совета от 21 мая 2024 года. Согласно которому эти средства должны поступать в Европейский фонд мира. Этот фонд был создан в 2023 году для финансирования военных и оборонных инициатив в рамках общей внешней политики ЕС. С него, в частности, компенсируется военная помощь, которую страны-члены оказывают Украине.

Кроме того, Венгрия требует признать недействительным решение самого Европейского фонда мира от марта 2025 г. об использовании доходов от российских активов. Позиция Будапешта заключается в том, что его воздержание от голосования при принятии решения в Совете ЕС не является фактическим согласием на оказание такой помощи.

25 августа 2025 г. Суд ЕС принял иск к рассмотрению, что делает его официальным предметом судебного разбирательства.

Напомним, министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии на украинские атаки по нефтепроводу «Дружба», из-за которых в эти страны были прекращены поставки российской нефти. Министры заявили, что инфраструктура нефтепровода уже в третий раз была нарушена в течение девяти дней.

А уже 20 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сообщил, что нефтепровод «Дружба» возобновил работу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда поддерживала дружбу с Венгрией. А теперь эти отношения зависят от позиции официального Будапешта.