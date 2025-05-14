Венгрия и Словакия поддержали санкции ЕС против России: в чем причина

ЕС одобрил 17-й пакет антироссийских санкций / © ТСН.ua

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Самые дружественные России члены ЕС, Венгрия и Словакия, проголосовали за принятие 17-го пакета европейских санкций. Ограничения будут окончательно одобрены министрами иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе 20 мая.

Об этом пишет Euractiv.

В среду, 14 мая, представители государств-членов ЕС согласовали новый пакет ограничений в отношении России, чтобы усилить давление на Москву накануне ожидаемого начала мирных переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.

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17-й пакет санкций включает запрет на выдачу виз и заморозку активов высокопоставленных российских чиновников. Он также включает запреты на экспорт химикатов, используемых для производства оружия, и торговые ограничения для десятков компаний и почти 200 нефтяных танкеров «теневого флота» России, участвующих в обходе западных санкций.

Венгрия и Словакия, два наиболее пророссийских члена ЕС, которые по-прежнему сильно зависят от импорта российских энергоносителей, поддержали новый пакет санкций. По словам европейских дипломатов, «друзья Путина» не стали блокировать решение ЕС, потому что посчитали новый пакет санкций «относительно слабым».

В то же время министры финансов Швеции и Литвы открыто призвали к 18-му пакету санкций после того, как Россия проигнорировала ультиматум ЕС с требованием согласиться на 30-дневное прекращение огня.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис во вторник, 13 мая, заявил, что Брюссель «готов продолжать оказывать давление на агрессора, как с точки зрения новых санкций, так и с точки зрения более жесткой реализации» существующих ограничений, если не будет достигнуто мирное соглашение. Домбровскис добавил, что «самый эффективный способ сократить поток доходов для российской военной машины» — это ограничить доходы Москвы от экспорта энергоносителей.

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Напомним, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, 17-й пакет санкций направлен на уменьшение способности России финансировать войну против Украины, в частности, из-за новых ограничений на высокотехнологичные компоненты военного назначения и морскую транспортировку нефти.