Венгрия может "разозлиться и дать отпор": Орбан снова угрожает Украине

По словам венгерского премьера, решение Украины об остановке транзита российского газа угрожает Венгрии, Словакии и всему региону.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в Братиславе во вторник, 21 января, заявил, что Будапешт может принять меры в ответ на решение Киева прекратить транзит российского газа.

Об этом пишет Index.

Орбан добавил, что Киев не только перекрыл газовую трубу, но и отказывается обсуждать эту проблему, когда из-за такого решения под угрозой оказались Венгрия, Словакия и весь регион.

"Киев больше не сидит в седле настолько надежно, чтобы позволить себе такое. Если они останутся агрессивными и враждебными, они проиграют. В конце концов мы рассердимся и дадим отпор. То, как киевляне пытаются контролировать и формировать отношения со странами Центральной Европы, неприемлемо", – заявил премьер-министр Венгрии.

Виктор Орбан подчеркнул, что членство Украины в НАТО не стоит сейчас и не будет на повестке дня в будущем, поскольку этот шаг никогда не получит единодушной поддержки.

"Членство Украины в НАТО означает немедленную, прямую и тотальную войну альянса против России. Венгрия этого не хочет", – пояснил он.

Относительно членства Украины в Евросоюзе Орбан считает, что если бы это произошло сегодня, экономика Венгрии была бы уничтожена.

"У Евросоюза нет денег на поглощение Украины, а мы не хотим разрушать собственную страну. Мы не примем Украину в Евросоюз ценой разрушения венгерской экономики. Мы уничтожим десятки тысяч венгерских сельскохозяйственных ферм и сотни тысяч семей" – заявил венгерский премьер.

Он добавил, что вести переговоры о членстве Украины в ЕС следует, но это процесс, который будет длиться десятилетия.

"Итак, если Украина хочет себе добра, она должна урегулировать отношения со Словакией, урегулировать отношения с Венгрией, проявить уважение и вести себя так, как положено кандидату в члены ЕС", — отметил Виктор Орбан.

Напомним, Орбан заявил об угрозе Украины для ЕС и призвал отменить санкции в отношении РФ. Политик считает, что пора создавать "свободные от санкций" отношения с Москвой.

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