Венгрия может выйти из Международного уголовного суда: в ЕС прокомментировали

Флаг Венгрии. / © pixabay.com

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В СМИ появилась информация, что Венгрия выйдет из Международного уголовного суда. В Европе отреагировали на возможные действия Будапешта.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Анита Гиппер, пишет “ЕП”.

По ее словам, Еврокомиссии видели эти сообщения. Впрочем, официально не получали от Венгрии ни одного уведомления.

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"Если это действительно так, то мы будем глубоко сожалеть, если какая-либо из стран-членов решит выйти из МКС", - подчеркнула Гиппер.

Устав МКС разрешает стране-подписанту Римского устава выйти из Суда путем подачи письменного заявления генеральному секретарю ООН. Решение о выходе вступает в силу через год после оповещения. Это не влияет на обязательство сотрудничать по расследованиям, добавила Гиппер.

Информация в СМИ

Szabad Europa сообщило , что министр юстиции Венгрии Бенце Тужон на закрытой встрече с послами объявил на прошлой неделе, что страна выйдет из МКС.

Встреча послов проходила в особых обстоятельствах. По словам нескольких источников, в зале использовались камеры с программой распознавания лиц, чтобы убедиться, что присутствуют только приглашенные гости. Дипломаты сидели на стульях с указанием их имен, а если кто-то опаздывал, время опоздания писалось на спинке стула.

По данным источников, текст проекта решения о выходе Венгрии из МКС будет размещен на сайте парламента в ближайшее время.

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