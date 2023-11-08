Венгрия может заблокировать переговоры о вступлении в ЕС: в Украине уже есть решение

Венгрия может блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Однако Украина уже подготовилась к возможным действиям Будапешта.

Отчет Еврокомиссии, в котором она рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, должен являться сигналом для других членов Союза. Так что в контексте проблем с Венгрией Украина продолжает работать и уже передала детальную дорожную карту того, как можно разрешить споры с венгерским правительством.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

"Для нас важным также было то, что написано в отчете. Важно было, чтобы этот отчет был непредвзятый. И чтобы там не ощущался "венгерский след". Ведь (отчет – ред.) должен быть объективным. И я хочу обратить внимание, что Европейская комиссия подтвердила, что права нацменьшинств отвечают Копенгагенским критериям, выдвигаемым для государств-членов ЕС", — объяснила она.

Стефанишина подчеркнула, что украинцы венгерского происхождения готовы поддержать стремление украинской власти, несмотря на заявления Будапешта.

"Но хочу обратить внимание, что именно венгерское нацменьшинство постоянно находится в диалоге с правительством. Украинцы венгерского происхождения обращались в Европейскую комиссию, институты с поддержкой украинских стремлений. Поэтому мы разделяем реалистичные ситуации именно в Украине с политическими слоганами. Поэтому призываем венгерскую сторону прийти к согласию и дать обратную связь по тем предложениям, которые мы уже предоставили", — добавила Стефанишина.

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС

Венгрия пригрозила блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Будапешт обвиняет Киев в подавлении прав венгерских нацменьшинств. В частности, Венгрия требует от Украины, чтобы та выполнила венгерские требования по языку образования. Речь идет о принятом языковом законе, который обязывает нацменьшинства получать не менее 70 процентов образования на украинском языке.

"Мы отправили в Будапешт специальную делегацию, где представили венгерским коллегам наше видение. По результатам встречи украинская сторона сформировала четкую дорожную карту относительно дальнейших шагов. Подготовлен и зарегистрирован в Верховной Раде законопроект. Еврокомиссия тоже получила соответствующие документы и ознакомилась с ними", — рассказала ранее Стефанишина.

По ее словам, с тех пор Украина находится на постоянном контакте с венгерской стороной. Стефанишина надеется, что "политические лозунги не помешают реальной работе, которую мы делаем каждый день ради представителей национальных сообществ Украины".

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