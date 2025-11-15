Петер Сиярто / © Associated Press

Реклама

Венгрия не будет использовать свою долю из Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF) для вооружения Украины. Вместо этого Будапешт направит 1,5 млн. евро в поддержку вооруженных сил Ливана.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия выделит эти средства Ливану, поскольку именно ситуация на Ближнем Востоке, по мнению Будапешта, имеет ключевое значение для национальной безопасности страны. Сийярто подчеркнул, что стабильность Ливана в этом контексте является одним из приоритетов правительства.

Реклама

«Интересы национальной безопасности Венгрии — это мир на Ближнем Востоке. Мы не будем использовать нашу долю в Европейском фонде мира для вооружения Украины», — заявил Сиярто.

Решение Будапешта в очередной раз демонстрирует его отдельную позицию в рамках ЕС по поддержке Украины на фоне полномасштабной войны.

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан, комментируя коррупционный скандал в Украине, заявил о «военной мафии», связанной с президентом Владимиром Зеленским, и призвал ЕС прекратить предоставлять деньги Киеву.

Мы ранее информировали, что спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по завершению войны в Украине.