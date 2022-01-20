Венгрия назвала условие, при котором она поддержит вступление Украины в НАТО

Венгрия назвала условие, при котором она поддержит вступление Украины в НАТО

В Венгрии утверждают, что в Украине нарушаются права этлических венгров на образование на родном языке, его использование в администрации, культуре и религии.

Венгрия поддержит вступление Украины в НАТО после того, как в стране будут решены вопросы прав этнических венгров.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС.

Сийярто утверждает, что в Украине нарушается право венгров на образование на родном языке, его использование в культуре и религии. Кроме того, в Будапеште недовольны тем, что в Украине лица с двойным гражданством не могут занимать общественные должности.

"Закон, запрещающий лицам с двойным гражданством занимать общественные должности, антидемократичен. Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается Украина, ее борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но мы никогда не примем такого подхода к национальным меньшинствам", — заявил Сийярто.

Сообщается, что подобные претензии в сторону Украины Венгрия якобы выражала уже неоднократно.

"Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции", — сказал глава МИД Венгрии, пишет ТАСС.

Напомним, в декабре президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

По результатам беседы Владимир Зеленский и Виктор Орбан обсудили дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества, а также договорились объединить усилия для достижения прогресса по тем вопросам, которые сейчас находятся в повестке дня.

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