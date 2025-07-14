Венгрия не даст денег на оружие для Киева: заявление Сиярто

Петер Сиярто / © Associated Press

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Венгрия не будет участвовать в финансировании американских вооружений для Украины, даже если США официально обратятся в Европейский Союз с такой инициативой.

Об этом сегодня, 14 июля, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на пресс-конференции, пишет Суспильне.

«Я бы хотел подчеркнуть, что венгерские деньги, венгерское оружие и венгерские солдаты не будут направлены в Украину. Ничего туда направлено не будет», — заявил Сиярто.

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Несмотря на это, венгерский министр выразил уверенность, что поставки вооружения Украине не будут противоречить мирным инициативам бывшего президента США Дональда Трампа. По его словам, «никто не сделал для мира в Украине столько, сколько Трамп». Сиярто добавил, что мирные усилия могли быть более успешными, если бы европейские и украинские лидеры, по его словам, «не препятствовали действиям Трампа в последние месяцы».

Сиярто также поздравил состоявшиеся 10 июля в Куала-Лумпуре переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио, назвав их «обнадеживающей новостью».

Это заявление прозвучало на фоне готовности других европейских стран усиливать оборонную поддержку Украины. Например, 10 июля канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что правительство Германии готово приобрести дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot в США и передать их Украине.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что после передачи трех систем Patriot Украине и двух — Польше, у страны на остатке всего шесть таких комплексов.

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Ранее сообщалось, что резкое изменение курса и отказ президента США Дональда Трампа предоставить детали по вооружениям, которые он хочет передать Украине, может быть стратегическим, но несмотря на то, что в этом вопросе он сейчас напоминает своего предшественника Джо Байдена, есть одно существенное отличие.