Венгрия не наложила вето на продление санкций против РФ: Сийярто объяснил согласие

Венгрия в обмен на согласие продлить санкции против Российской Федерации на полгода получила от ЕС "обязательство" в энергетической сфере.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Telex.

По словам Сийярто, "Европейская комиссия обязалась защищать газо- и нефтепроводы, ведущие к странам-членам Европейского Союза".

"Они четко дали понять, что целостность энергетической инфраструктуры, которая поставляет энергоносители странам-членам ЕС, является вопросом безопасности для ЕС в целом. Европейская Комиссия также стремится получить от Украины гарантии сохранения поставок нефти в ЕС", — подчеркнул глава венгерского МИД.

Заметим, что эти обязательства Евросоюза публично не озвучивались. Впрочем, СМИ информируют, Будапешт потребовал от ЕС давить на Украину для сохранения транзита российской нефти и вести диалог о транзите газа в обмен на свое согласие поддержать продление экономических санкций против РФ.

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан выдвинул ультиматум Украине из-за санкций в отношении агрессорки России. Речь идет о продлении транзита российского газа.

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