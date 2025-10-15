Венгрия не откажется от энергоносителей России: Сийярто оправдал зависимость от Москвы

Петер Сиярто. / © Associated Press

Реклама

Венгрия не будет отказываться от российских энергоносителей, потому что якобы страна пострадает от этого.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто во время своего визита в Москву, пишет Reuters.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт не примет внешнего давления, когда речь идет о решении по энергоснабжению. Ибо, подчеркнул он, национальные интересы имеют первостепенное значение.

Реклама

"Россия нас никогда не подводила. Снабжение всегда поступало... Контракты всегда выполнялись. И мой вопрос заключается только в том, почему мы должны разрывать эти отношения", - заметил венгерский министр.

Заметим, что Сийярто принимал участие в форуме "Русская энергетическая неделя" в то время, когда министры обороны НАТО встретились в Брюсселе, чтобы обсудить военную помощь Украине.

Reuters отмечает, что такие действия венгерского политика подчеркивают разногласия Будапешта с большинством других членов альянса по вопросу отношений с РФ.

Напомним, на прошлой неделе Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщило о том, что Евросоюз определился с отказом от нефти и газа из России до 2028 года. По плану уже с января 2026-го начнется постепенное прекращение поставок. В это время будет запрещен импорт российского газа по новым контрактам.

Реклама

Венгрия выступает против и якобы имеет много причин, почему не может отказаться от российских энергоносителей. Премьер Виктор Орбан заявил, если Будапешт откажется от российских энергоносителей, то ВВП страны упал бы на четыре процентных пункта, что повлекло бы негативные последствия. Мол, сотни тысяч семей разорились бы, поскольку коммунальные услуги сильно бы подорожали.