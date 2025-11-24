Венгрия обвинила Европу в срыве мирного плана США: в чем суть обвинений

Петер Сиярто / © Associated Press

Венгрия обвинила отдельные страны Европы в попытках заблокировать мирный план США по Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя 28-пунктовое предложение Вашингтона, передает Sky News.

По словам Сийярто, американский документ является "большим шансом" для прекращения войны, однако, как он утверждает, "некоторые западноевропейские лидеры" пытаются воспрепятствовать реализации плана.

"Наша позиция ясна: каждый европейский политик должен полностью и безоговорочно поддержать этот план, поскольку это рациональный и гуманный выбор", - заявил министр.

Европейские страны ранее выразили обеспокоенность частью положений американского плана, после чего подготовили собственное альтернативную мирное предложение. В преддверии переговоров в Женеве США и Украина сообщили о создании "обновленного и уточненного проекта мирного соглашения".

Несмотря на членство в ЕС и НАТО, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сохраняет партнерские отношения с Кремлем, что часто создает напряжение между Будапештом и другими европейскими столицами.

Напомним, ранее мы писали о том, что 23 ноября в Женеве украинская и американская делегации обсуждали пункты мирного плана Трампа. Украинская сторона провела основательные встречи с США и европейскими партнерами, и сейчас происходят существенные изменения в подготовке шагов по завершению войны.

Белый дом сообщил, что по итогам встречи в Женеве стороны достигли значительного прогресса в разработке мирного соглашения, гарантирующего суверенитет Украины и справедливый мир.

Сообщается, что после женевских переговоров США и Украина согласовали большинство норм мирного плана, уточнили спорные пункты о численности ВСУ, ЗАЭС и обмене пленными. Территориальные вопросы и невступление в НАТО были отложены для обсуждения на уровне президента Украины и США.