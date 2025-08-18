Венгрия обвинила Украину в ударе по нефтепроводу "Дружба" и пригрозила Киеву

Петер Сийярто / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в атаке на распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области.

Об этом говорится в сообщении Сийярто на Facebook.

«Украина снова атаковала нефтепровод в Венгрию, в результате чего транспортировка нефти в нашу страну приостановлена. Очередная атака против нашей энергетической безопасности возмутительна и неприемлема!» — говорится в сообщении венгерского министра.

Реклама

Сийярто подчеркнул, что нефтепровод «Дружба» критически важен для поставки сырой нефти в Венгрию, и подчеркнул, что этот удар вызывает «особое возмущение», учитывая энергетическую взаимозависимость между двумя странами.

«Венгрия является крупнейшим поставщиком электроэнергии для Украины. Без нас энергетическая безопасность Украины была бы гораздо слабее. В этом контексте атака на поставляемую нам нефть нефтепровод абсолютно неприемлема», — отметил глава МИД.

Он призвал Украину «не ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии» и прекратить удары по объектам, обеспечивающим энергоснабжение страны.

Напомним, беспилотники ГУР в ночь на 13 августа атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода «Транснефть Дружба» в городе Унеча Брянской области РФ. Основная ее функция — транспортировка нефти по трубопроводной системе, общая протяженность которой составляет почти 9 тысяч километров.