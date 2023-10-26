Венгрия отказалась рассмотреть заявку Швеции о вступлении в НАТО

Вернуться к этому парламент может 6 ноября.

Парламент Венгрии 24 октября отклонил предложение провести голосование по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

Об этом заявил депутат от оппозиционной "Демократической коалиции" Агнеш Вадаи, сообщает Associated Press.

Вадаи сообщила, что инициативу заблокировала руководящая партия "Фидес", возглавляемая премьером Виктором Орбаном, имеет абсолютное большинство в парламенте. Эта политсила продолжает тормозить заявку Швеции, утверждая, что шведские политики якобы говорят "откровенную ложь" о состоянии демократии в Венгрии.

В настоящее время Будапешт главным препятствием на пути Стокгольма в Североатлантический альянс после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в парламент протокол об одобрении вступления страны.

Следующее возможное время для голосования по ратификации заявки будет на следующей парламентской сессии, 6 ноября.

Напомним, в 2022 году Стокгольм подал свою заявку на вступление в НАТО. Ее ратифицировали все страны-члены Североатлантического союза, кроме Венгрии и Турции. Но 23 октября Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту рассмотреть заявку о членстве Швеции в НАТО.

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