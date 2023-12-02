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Венгрия отреагировала на скандал с запретом на выезд Порошенко

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Венгрия отреагировала на скандал с запретом на выезд Порошенко

Петр Порошенко / Фото: Госпогранслужба Украины

В Будапеште заявили, что не желают принимать какого-либо участия в украинской внутриполитической борьбе.

Отказ в выезде за границу для оппозиционного политика Петра Порошенко – еще одно доказательство того, что Украина не готова к вступлению в Европейский союз.

Об этом заявил официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

Таким образом, он отреагировал на заявление СБУ о том, что экс-президент Петр Порошенко планировал встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном, что потом якобы будет использовано Россией для "информационно-психологических операций".

"Венгрия не желает принимать какого-либо участия во внутриполитической борьбе президента Зеленского, — написал Ковач в сети X. — Такие новости и подобные политические чистки — это еще одно доказательство, что Украина пока не готова к членству в Европейском союзе".

Напомним, ранее в пресс-службе СБУ заявили, что запланированную встречу Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном спецслужбы РФ планировали использовать в своих ИПСО против Украины.

Позже в партии "Европейская солидарность" заявили, что их лидер Петр Порошенко во время своей заграничной командировки не имел планов встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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Дата публикации
Просмотры
1291
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