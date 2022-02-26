Венгрия поддержала отключение России от SWIFT – премьер-министр Польши

Орбан поддержал жесткие санкции против РФ.

Венгрия поддержала отключение России от системы SWIFT.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Сегодня я снова разговаривал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. И он еще раз заверил меня в своей поддержке дальновидных санкций против России. В том числе блокировку системы SWIFT", — написал Моравецкий.