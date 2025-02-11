Венгерский министр подчеркнул, что у Венгрии есть возможность помогать христианам Ливана именно потому, что она не отправляет оружие в Украину.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Бейрут заявил, что Будапешт выделит 400 миллионов форинтов (примерно 991 500 евро) в поддержку армии Ливана вместо предоставления оружия Украине.

Об этом пишет венгерское издание Telex.

По словам Сийярто, Венгрия способствует усилению армии дружественной страны Ближнего Востока через Европейский фонд мира. Он добавил, что Будапешт и дальше будет способствовать усилиям страны сохранить спокойствие и стабильность в регионе.

"Мы присылаем эти средства в Ливан. И мы можем это делать, потому что мы не отправляем оружие в Украину, поэтому мы можем перечислять деньги, которые бы туда ушли, в другие страны", – заявил глава венгерского МИД.

Он также поздравил недавно избранного президента Ливана Джозефа Ауна, который является христианином, с победой на выборах.

Издание отмечает, что в Ливане есть значительная христианская община, которая находится в тяжелой экономической ситуации. Венгрия регулярно оказывает этой общине помощь, размер которой за последние семь лет уже достиг 14 миллионов евро. Кроме того, в рядах Ливанских миротворческих сил служат 16 венгерских военных.

Напомним, скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил ЕС в якобы разрушении Европы. По его словам, Брюссель направляет деньги Евросоюзу в Украину "на безнадежную войну".

Читайте также: