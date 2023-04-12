Венгрия похвалила Беларусь за "мирные инициативы" в отношении Украины, потому что хочет "окончания войны"

Глава МИД Беларуси Сергей Алейник 12 апреля прибыл с рабочим визитом в Будапешт. Там он встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто.

Об этом пишут белорусские пропагандисты.

Алейник заявил, что Венгрия и режим Лукашенко договорятся сотрудничать в сельскохозяйственной, строительной и туристической сферах.

Также Сиярто успел сделать несколько пророссийских заявлений о "мире в Украине". Он заявил, что боится того, чтобы война не распространилась на территорию Венгрии, поэтому просил представителя режима Лукашенко "сделать все возможное, чтобы этого не произошло".

"Несмотря на любую критику и нападения, очень важно было, чтобы мы сегодня здесь, в Будапеште, встретились. Венгрия за мир, хочет как можно более быстрого мира. Мы хотели бы, чтобы идущая у нас по соседству война закончилась", – заявил глава МИД Венгрии.

Сиярто похвалил белорусский режим за то, что в начале полномасштабной войны РФ против Украины именно в Беларуси проходили "мирные" переговоры.

"И мы, венгры, очень надеемся на то, что эти мирные переговоры как можно скорее возобновятся", — заявил он.

Напомним, США могут в ближайшее время анонсировать санкции против венгерских "влиятельных граждан" после значительного ухудшения двусторонних отношений и критики действий венгерского премьера Виктора Орбана.

Также Петер Сиярто выразил недовольство из-за того, что комиссия Украина-НАТО возобновила свою работу, и заявил, что это "нарушение принципов единства" в Альянс.

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