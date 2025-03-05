Венгрия пожаловалась США на провальную стратегию ЕС в отношении войны в Украине

По словам Петера Сийярто, если продолжить обвинять Россию в агрессии, это не поможет остановить войну в Украине.

Министр иностранных дел и торговли венгрии Петер Сийярто после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне во вторник, 4 марта, заявил, что постоянные разговоры о том, что Россия виновата в вооруженной агрессии против Украины, не дают результата. Поэтому нужна другая стратегия.

Об этом пишет Telex.

Сийярто также отметил, что Венгрия поддерживает позицию Белого дома, что война в Украине должна быть закончена несмотря на все трудности и препятствия.

"Мы согласились, что риторика о том, что война должна продолжаться как можно дольше, с одной стороны, не является стратегией, а с другой — представляет собой опасную позицию, поскольку чем дольше эта война продолжается по соседству с нами, тем больше риск эскалации", – заявил венгерский министр.

Он добавил, что сообщил госсекретарю США о том, что в Европе, особенно в ее западной части, "действует организация, выступающая против Дональда Трампа и его мирного плана".

Сийярто заверил, что на предстоящем саммите Евросоюза Венгрия не одобрит ни одного решения, которое "повлечет за собой риск продолжения войны".

"Конечно, в Европе нас критиковали, но постоянные препирательства о том, кто виноват, кто агрессор, не помогают. Это продолжалось три года, и это не помогло. Необходимо что-то новое, необходимы мирные переговоры", – заявил глава МИД Венгрии.

Он подчеркнул, что "неправильно и несправедливо" обвинять в пророссийских настроениях тех, кто выступает за мир, и США разделяют эту позицию Венгрии. Петер Сийярто также поблагодарил правительство США за прекращение финансирования программы USAID, которая составляла основу внешней политики США при демократах, вмешивалась во внутренние дела других государств, и от которой "мир страдал в течение четырех лет".

Напомним, Венгрия заблокировала проект Евросоюза относительно гарантий безопасности Украины. Также Словакия отказалась от финансовой и военной поддержки Киева.

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