Венгрия приняла резолюцию против вступления Украины в ЕС – детали

Венгрия / © Reuters

Парламент Венгрии принял резолюцию, выступающую против вступления Украины в Европейский Союз, а также призывает правительство не поддерживать военную помощь Киеву и противодействовать превращению ЕС в военный альянс.

Как сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, документ принял Национальное собрание страны.

В нем говорится, что Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС, поскольку государство находится в состоянии войны.

В Будапеште считают, что присоединение Украины к блоку может втянуть Евросоюз в войну и сделать его прямой стороной конфликта.

Резолюция также призывает правительство:

не поддерживать начало предметных переговоров по вступлению Украины в ЕС;

выступать против полноправного членства Украины в блоке;

избегать финансовой и военной поддержки Киева.

В Будапеште заявили о финансовых рисках

Венгерские депутаты обратили внимание на объем помощи Украине. По их данным, Европейский Союз уже выделил Киеву 193,3 млрд евро с начала полномасштабной войны.

В резолюции говорится, что в следующем семилетнем бюджете ЕС финансирование Украины может превысить 360 млрд евро.

По мнению венгерских законодателей эти средства могут быть выделены за счет фондов, предназначенных для поддержки сельского хозяйства стран Евросоюза.

Венгрия выступает против «военного ЕС»

Документ также призывает правительство Венгрии поддерживать международные мирные инициативы и выступать против любых шагов, которые могут превратить Европейский союз в военный союз.

Кроме того, парламентарии призвали не допустить обход принципа единогласия при принятии решений в структурах ЕС.

Напряжение между Украиной и Венгрией растет

Накануне правительство Венгрии приняло новые правила хранения конфискованных ценностей после инцидента с украинскими инкассаторами.

Речь идет о 35 млн евро, 40 млн долларов наличными и девяти золотых слитках, перевозимых по территории страны. Согласно постановлению №49/2026 эти активы будут оставаться под контролем государства до завершения следствия.

В то же время представители венгерских властей фактически связали возврат изъятых средств с возобновлением поставки нефти через трубопровод «Дружба». Министр строительства и транспорта Янош Лазарь заявил, что деньги могут оставаться в Венгрии, пока вопрос с энергоснабжением не будет решен.