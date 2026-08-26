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Венгрия признала Россию угрозой для страны и Европы: что заявило правительство Петера Мадьяра
Венгерское правительство официально назвало РФ опасностью для Венгрии.
Правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром официально признало Россию угрозой своей стране, всей Европе и миру. Эту позицию закрепили в инструкциях для венгерской делегации на 81-ю сессию Генассамблеи ООН.
Об этом говорится в обнародованном тексте руководящих принципов для венгерских дипломатов.
Правительство Петера Мадьяра признало Россию угрозой: что известно
Официальный документ с подписью Петера Мадьяра опубликовали в Официальном вестнике страны 25 августа. В нем четко зафиксировано отношение венгерского правительства к действиям Москвы и полномасштабной войне.
«Венгрия осуждает российскую военную агрессию и полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, а также признает право Украины на самооборону. Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку, а также ставит под серьезную опасность венгерскому меньшинству, проживающему на Закарпатье», — отмечается в утвержденном документе.
Кроме того, в тексте указывается, что именно из-за этих угроз Венгрия выступает за дипломатическое урегулирование и поддерживает любые шаги по началу переговоров, которые обеспечат устойчивый мир и долгосрочные гарантии безопасности.
Россия угроза для НАТО — последние новости
Напомним, в России снова раздались угрозы в адрес стран Европы с применением баллистической ракеты «Орешник». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам обороны Алексей Журавлев заявил, что Москва якобы должна нанести удар по европейскому предприятию, где производят беспилотники.
К слову, ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подверг сомнению соглашение, заключенное его предшественником Виктором Орбаном, о расширении мощностей между Венгрией и ядерной компанией РФ «Росатом» в области ядерной энергетики.