Венгрия призвала "обе стороны" к перемирию: заявление правительства

Венгрии сделали заявление ко второй годовщине войны в Украине.

Правительство Венгрии опубликовало заявление ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, в котором призвало "обе стороны" сесть за стол переговоров.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте венгерского правительства 22 февраля.

В ней, в частности, отмечают, что Будапешт чествует погибших в результате войны, выражает соболезнования "сотням тысяч" вдов и сирот и отмечает, что Венгрия помогает Украине в заботе о раненых.

Впрочем, Венгрии убеждены, что войну в Украине невозможно завершить на поле боя. Именно поэтому венгерские члены правительства призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Вместе с тем, в заявлении ни разу не упоминают страну-агрессорку Россию.

"Защита суверенитета Украины является элементарным интересом Венгрии, и правительство Венгрии и дальше будет решительно поддерживать это на всех соответствующих форумах", — подчеркивают в заявлении.

Напомним, ранее глава венгерского МИД Петер Сиярто призвал к завершению войны между Украиной и Россией. Венгерский министр отмечает мир.

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