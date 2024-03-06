Венгрия против назначения Рютте генсеком НАТО: Сийярто сделал заявление

Кресло генерального секретаря освободится в конце года.

Венгрия не поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО, когда эта должность будет освобождена в конце 2024-го.

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает Politico.

"Мы, безусловно, не можем поддержать избрание на должность генерального секретаря НАТО человека, который раньше хотел поставить Венгрию на колени", — заявил политик.

К слову, Марк Рютте является давним критиком действующего венгерского правительства. Сийярто напомнил, что в 2021 году Рютте осудил введенное премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном новое антиЛГБТ-законодательства, заявив, что стране "больше нечего делать в Европейском Союзе".

"Долгосрочная цель – поставить Венгрию на колени в этом вопросе", — сказал тогда Рютте.

Как сообщалось ранее, ряд стран НАТО хотят согласовать кандидатуру Рютте на должность генсека к лету. Премьер Нидерландов является фаворитом на должность Генерального секретаря вместо Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре.

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