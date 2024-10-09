Венгрия пугает Третьей мировой войной в случае вступления Украины в НАТО

Петер Сийярто заявил, что "нет никакой возможности для вступления Украины в НАТО".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил обеспокоенность из-за возможного вступления Украины в НАТО. Он заявил, что это может спровоцировать Третью мировую войну.

Об этом Сийярто сказал на пресс-конференции по итогам заседания венгерско-сербского совместного экономического комитета, сообщает издание Index.

В ответ на вопросы журналистов венгерский министр сказал – если Украину примут в Альянс, это может спровоцировать Третью мировую войну из-за статьи о коллективной обороне.

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"Я думаю, что любой здравомыслящий человек не захочет создавать такую опасность. Поэтому позиция Венгрии ясна: нет никакой возможности для вступления Украины в НАТО", – высказался Сийярто.

Он утверждает, что такую же позицию имеют "большинство министров иностранных дел стран-членов НАТО на переговорах за закрытыми дверями".

Глава МИД Венгрии также заявил, что прекращение поставок газа из Украины не повлияет на его государство, напомнив о "чрезвычайно смелом решении" построить газопровод "Турецкий поток" с Болгарией, Турцией и Сербией.

"Если бы мы не были достаточно смелыми, сегодня у нас были бы большие проблемы. Если бы мы не построили газопровод "Турецкий поток", Венгрии было бы в лучшем случае очень тяжело, а то и невозможно обеспечить безопасность своих поставок газа сегодня", – сказал Сийярто.

Он заверил, что на сегодняшний день поставки венгерского газа по этому трубопроводу в значительной степени обеспечены. Так, в 2024 году по трубопроводу поступило более 5,6 млрд. куб. газа.

К слову, накануне и премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вступление Украины в НАТО может привести к Третьей мировой войне. Так что политик сказал, что его государство выступает против членства Украины.

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