Венгрия раздувает шпионский скандал: из страны выслали двух украинских дипломатов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто / © скриншот с видео

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В ответ на разоблачение венгерских агентов на Закарпатье Министерство иностранных дел Венгрии обвинило двух сотрудников украинского посольства в шпионаже и выслало их из страны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, опубликовав на своей странице в Facebook видеообращение с короткой подписью: «Чрезвычайно — мы высылаем украинских шпионов».

«С начала войны в Украине все больше усиливается антивенгерская пропагандистская кампания. Последняя кампания по очернению венгров имеет точно такую же причину, как и предыдущие. Мы, венгры, хотим мира, мы говорим «нет» войне», — подчеркнул Сийярто.

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Он напомнил, что Венгрия «никогда не поставляла и не будет поставлять» оружие Украине и не позволит втянуть себя в войну. И именно в этом Сийярто видит «причину клеветнических действий, которые с недавних пор начали украинцы против Венгрии».

Более того, венгерский министр намекнул, что именно от венгров зависит дальнейшая судьба Украины, так как они «будут принимать решение», может ли наша страна стать членом ЕС.

«Мы не потерпим таких клеветнических действий, которые постоянно происходят в Украине против Венгрии и венгерского народа. Поэтому сегодня мы выслали из Венгрии двух шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Несколько минут назад мы передали это решение и список имен послу Украины в Будапеште», — сообщил Петер Сийярто.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал к осторожности, но прямо не опроверг, что СБУ недавно задержала венгерских шпионов на Закарпатье.

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