Венгрия резко изменила тон по отношению к Украине: после отказа от C8 Будапешт сделал новое заявление

Флаги Венгрии и Украины. / © УНИАН

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Недоразумения, возникшие между Венгрией и Украиной в последние дни, в частности, относительно «Карпатской восьмерки» (C8), решены.

Об этом заявила глава венгерского МИД Анита Орбан в интервью Index.

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По ее словам, что во время недели Генассамблеи ООН она, а также представители Украины, в частности министр иностранных дел Андрей Сибига провели ряд встреч и им удалось уладить все недоразумения по C8. По ее словам, некоторые обсуждения проходили за кулисами.

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Орбан не исключила возможность того, что Венгрия может стать членом Карпатской восьмерки в будущем. Ведь Будапешт «рад принимать участие в любом региональном сотрудничестве и двустороннем сотрудничестве, которое служит интересам Венгрии». Впрочем, подчеркнула она, это требует предварительного диалога и подготовки.

В то же время она подчеркнула, что вопрос создания на территории Венгрии стратегических мощностей для хранения топлива и нефтепродуктов для Украины до сих пор актуален. Будапешт отказывается от реализации этого проекта на своей территории, несмотря на ранее подписанный меморандум между украинским «Нефтегазом» и венгерской компанией MOL.

Венгерская министерша также заявила, что положительных сдвигов в вопросе прав венгерского меньшинства на Закарпатье можно ожидать не позже октября. Именно тогда соответствующий законопроект должен быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Относительно вопроса дипломатических отношений с Россией Анита Орбан заявила, что никакой официальной встречи в Нью-Йорке не состоялось, но ежедневные контакты через московское посольство проходят «как всегда».

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Отказ Венгрии от C8 — что известно

Президент Владимир Зеленский сообщил 18 сентября о создании C8. Новый формат должен был объединить государства Карпатского макрорегиона: Украину, Австрию, Польшу, Румынию, Сербию, Словакию, Венгрию и Чехию. Впрочем, Будапешт отказался от участия в «Карпатской восьмерке».

В то же время премьер-министр Петер Мадяр сравнил «Карпатскую восьмерку» с сельским футболом. По его словам, добавлять его страну в международные инициативы без ее согласия — неприемлемо.

На фоне этого премьер также заявил, что считает угрозой строительство хранилищ украинской нефти в Венгрии. Он категорически подчеркнул, что пока у власти находится правительство «Тисы», появление таких нефтехранилищ на территории Венгрии невозможно.

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