Роберт «Мадьяр» Бровди / © Getty Images

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Венгрия отменила запрет на въезд в страну командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту «Мадьяру» Бровди. Ранее это ограничение ввело правительство тогдашнего премьера Виктора Орбана сроком на три года.

Об этом сообщает издание Magyar Hang .

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По информации издания, венгерское Министерство внутренних дел сообщило, что 18 ноября отменило запрет на въезд и пребывание в стране, действовавшее в отношении гражданина Украины Роберта Бровди.

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Национальное генеральное управление по делам иностранцев Венгрии также удалило из своей системы запись о соответствующем ограничении.

Журналисты Magyar Hang обратились в венгерский МИД и канцелярию премьера Петера Мадьяра, чтобы выяснить, считают ли новые власти оправданным сохранение ограничений по украинскому военному.

В ответ ведомство сослалось на законодательство о защите персональных данных и указало, что может раскрывать только общий порядок принятия таких решений. В то же время, конкретных причин отмены запрета на въезд Роберту Бровди ведомство не назвало.

Заметим, что по венгерскому законодательству, инициировать запрет на въезд и пребывание иностранца в стране может Управление защиты Конституции. Оно имеет полномочия рекомендовать отмену ограничений, если согласно экспертному заключению Информационного управления угроза нацбезопасности больше не существует.

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Окончательное решение об отмене запрета или сокращении срока его действия принимает иммиграционная служба Венгрии.

Запрет Мадьяру на въезд в Венгрию

В прошлом году 28 августа Венгрия запретила Роберту Бровди въезд на территорию страны «в ближайшие годы». Тогдашний глава МИД Петер Сиярто заявил, что это связано с ударами БпЛА по нефтепроводу «Дружба». По его словам, «это было нападение на суверенитет Венгрии, которое ставило под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, поэтому Украина должна получить за это последствия».

Сам «Мадьяр» назвал популизмом эти заявления правительства уже экс-премьера Виктора Орбана. Он подчеркнул, что руки венгерских чиновников «по локоть в украинской крови», и пообещал помнить об этом.

«Вставьте в д*пу, господин „танцор на костях“, ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я — украинец, и прибуду на родину моего отца уже после вас», — говорилось в одном из заявлений Бровди.

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