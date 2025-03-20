Венгрия шокировала очередным скандальным заявлением относительно Украины

На саммите лидеров Европейского Союза, который начнется 20 марта, Венгрия снова выступит против большинства стран блока, отстаивая свою позицию по замедлению евроинтеграции Украины и прекращению военной помощи Киеву. Будапешт предлагает создать так называемую "буферную зону" между ЕС и Россией, что, по его мнению, будет отвечать интересам обеих сторон.

Об этом в интервью Financial Times заявил министр Венгрии по делам Европейского Союза Янош Бока.

По словам министра Венгрии по делам ЕС, возвращение Дональда Трампа в Белый дом может изменить подход Запада к поддержке Украины, в частности в военном и финансовом аспектах.

"Мы не считаем, что интеграция Украины в оборонные структуры ЕС будет способствовать безопасности Европы. В то же время мы видим необходимость в создании буферной зоны между Россией и европейскими оборонными структурами, что отвечало бы интересам как Европы, так и России", — отметил Бока.

Венгерский министр добавил, что Украина может функционировать как буферная зона только при достижении консенсуса между ключевыми международными игроками, в первую очередь США и Россией. В противном случае, по его словам, Украина будет оставаться территорией конфликта.

"Если США или ЕС принимают меры в Украине без согласования с Владимиром Путиным, это само по себе является источником конфликта", – подчеркнул он.

Позиция Будапешта по отношению к Украине вызывает все большее беспокойство среди союзников по ЕС. Дипломаты других стран признают, что разногласия с Венгрией выглядят непреодолимыми, а внутри ЕС уже ведутся неформальные дискуссии о возможности устранения права вето Будапешта на решения, требующие единодушной поддержки.

"Противостояние с Украиной не может продолжаться без последствий для Венгрии", – заявил один из чиновников ЕС. По его словам, ряд министров иностранных дел стран ЕС уже обсуждали потенциальные санкции против Будапешта.

Венгерские чиновники не скрывают, что их позиция ужесточается на фоне возвращения Дональда Трампа к власти в США. По словам Боки, политическая близость Будапешта к администрации Трампа объясняется не только геополитическими, но и идеологическими факторами.

"Многие недооценивают уровень неприязни администрации Трампа к европейским институтам. Он рассматривает ЕС не просто как международную организацию с противоположными интересами, а как политического оппонента и действует соответственно", – заявил министр.

Янош Бока также отметил, что Венгрия усилила свою критику санкционной политики в отношении России, утверждая, что ограничения могут помешать мирному урегулированию.

"Мы не хотим, чтобы санкции стали препятствием для прекращения огня или переговоров. Следует оценить, насколько они помогают или, наоборот, усложняют мирный процесс", – пояснил венгерский министр.

Напомним, что граждан Венгрии опросят по поводу членства Украины в Евросоюзе. Бюллетень с одним вопросом "Поддерживаете ли вы, чтобы Украина вступила в Евросоюз?" напечатают на защищенной бумаге, что "не позволит злоупотребления".