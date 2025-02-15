Венгрия снова блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС – СМИ

Будапешт настаивает на том, что Украина должна предоставить отдельный план мер по защите национальных меньшинств.

Венгрия 14 февраля выступила против начала первого этапа переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз, который касается верховенства права и известен как кластер "Основы".

Об этом сообщает польское издание RMF24.

Глава Совета ЕС, Польша, подготовила документ с четкими условиями для открытия этого этапа переговоров. От Украины ожидают разработки двух дорожных карт: одной для реформ в сфере верховенства права и другой для изменений в государственном управлении.

Однако Венгрия оказалась единственной страной, выступившей против принятия этого письма. Будапешт настаивает на том, что Украина должна предоставить отдельный план мер по защите национальных меньшинств.

Из-за позиции Венгрии открытие кластера "Основы", запланированное на апрель, оказалось под угрозой. Кроме того, для продолжения процесса необходимо принять еще два процедурных решения, которые также могут быть заблокированы, отмечает RMF24.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал требование Европы участвовать в переговорах по поводу российско-украинской войны.