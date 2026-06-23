Венгрия снова блокирует вступление Украины в ЕС: что на этот раз придумали в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр / © Associated Press

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Во вторник, 23 июня 2026 года, в Брюсселе правительство Венгрии отложило согласование общего европейского письма, чтобы затормозить скорейшее открытие новых переговорных кластеров для Украины и Молдовы.

Об очередной блокировке Будапештом евроинтеграционного процесса Киева и Кишинева со ссылкой на европейских дипломатов пишет Politico.

Блокировка общей позиции ЕС

Заявки на вступление обеих стран политически связаны, поэтому еще 15 июня европейские государства единогласно одобрили открытие для них первого официального раздела. После этого Киев надеялся на скорый прогресс, намереваясь начать работу по всем шести группам переговорных вопросов уже к середине июля. Однако теперь этот оптимистический график оказался серьезной угрозой.

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Венгрия оказалась единственной страной, выступившей против отправки письма от имени 27 членов блока с изложением общей позиции европейских столиц. Поскольку этот ключевой процедурный шаг требует исключительно единодушного одобрения, дискуссию по дальнейшему расширению пришлось перенести на следующую неделю.

Последовательная стратегия Петера Мадяра

Такие действия Будапешта полностью соответствуют общему прохладному отношению венгерского премьер-министра Петера Мадяра к украинской евроинтеграции. На минувшей неделе политик лично добился изъятия пункта об ускоренном вступлении Украины из финальной декларации саммита Евросоюза. По его словам, удаление этой важной фразы далось непросто из-за сопротивления других европейских лидеров, однако обеспечило согласие всех участников.

Тогда же глава венгерского правительства публично выразил большие сомнения в необходимости срочного открытия остальных переговорных кластеров с Киевом. Свой скептицизм он объяснил чисто процедурными мотивами и нежеланием посылать плохой знак государствам Западных Балкан, годами ожидающим европейского членства.

«В общей сложности существует шесть кластеров, и мы не считаем хорошей идеей открывать их все сразу — частично потому, что чернила на первой еще даже не высохли», — заявил Петер Мадяр во время пресс-конференции в Брюсселе.

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