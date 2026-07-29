Венгрия снова остановила переговоры о вступлении Украины в ЕС: что заблокировал Будапешт

Украина и Венгрия / © Getty Images

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Венгрия отложила открытие еще двух переговорных кластеров в рамках вступления Украины в Европейский Союз, несмотря на смену власти и завершение Киевом всех формальных процедур.

Об этом сообщает издание Financial Times.

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Процесс вступления страны-кандидата в ЕС предусматривает шесть переговорных кластеров, охватывающих реформы и приведение национального законодательства в соответствие с европейским. Для открытия и закрытия каждого из них требуется единодушная поддержка всех 27 государств-членов.

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Европейская комиссия заявляет, что Украина выполнила формальные условия для начала переговоров по всем шести направлениям, и неоднократно призвала страны ЕС не затягивать процесс.

Какие переговорные кластеры уже открыли

За год продвижения Украины блокировал тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. После победы реформатора Петера Мадяра на апреле в апреле Киев смог в июне открыть первый, фундаментальный кластер.

В начале июля также начались переговоры по кластеру, касающемуся внешней политики и безопасности.

Однако на прошлой неделе Будапешт отложил открытие второго и третьего кластеров. Они охватывают интеграцию в единый рынок ЕС, а также экономическую и социальную политику.

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Это свидетельствует, что новые венгерские власти пока не готовы полностью отказаться от предыдущего курса по Украине.

Чего требует Венгрия

Один из дипломатов ЕС назвал задержку проблемой, которую, вероятно, удастся решить. В то же время, европейские чиновники предупреждают, что для преодоления венгерских возражений может потребоваться прямой политический диалог.

Премьер-министр Венгрии изначально выступал против ускоренного вступления Украины в ЕС. Анонсированная встреча с президентом Владимиром Зеленским до сих пор не состоялась.

Представитель венгерского правительства заявил, что Будапешт возражает против любого «ускоренного пути» для Украины. Там считают, что Киев не должен получать более благоприятных условий, чем государства Западных Балкан, годами выполняющие требования для вступления.

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Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что Дублин стремится открыть второй и третий кластеры как можно скорее, а два последних — до конца года.

Предварительные блокировки со стороны Венгрии

17 июля Венгрия уже заблокировала начало открытия второго и третьего переговорных кластеров для Украины. В то же время, Будапешт был готов поддержать открытие третьего кластера только для Молдовы.

Ряд государств ЕС выступил против разделения переговорных процессов Украины и Молдовы. В результате венгерское предложение не получило необходимой поддержки, а рассмотрение вопроса было перенесено на следующее заседание.

Ранее Венгрия также добилась исключения из совместной декларации саммита ЕС положения об ускоренном вступлении Украины. Петер Мадяр объяснял это необходимостью соблюдать «процесс, основанный на заслугах».

Кроме того, Будапешт стал единственной столицей ЕС, заблокировавшей процедурное решение, необходимое для дальнейшего продвижения заявок Украины и Молдовы. Киев рассчитывал начать переговоры по всем шести кластерам до середины июля, однако из-за позиции Венгрии этот график оказался под угрозой.

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