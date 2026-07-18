Флаг Венгрии / © pixabay.com

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Венгрия во время заседания Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA), состоявшегося в пятницу, 17 июля, заблокировала начало процесса открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины.

Об этом корреспонденту Европейской правды в Брюсселе сообщили источники в ЕС.

По информации собеседников издания, Будапешт согласился поддержать открытие только кластера №3 для Молдовы, однако выступил против аналогичного решения по Украине.

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«Сегодня COELA обсуждала результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы с тем, чтобы утвердить их и послать обоим государствам официальные письма с просьбой предоставить ЕС свои переговорные позиции по обоим кластерам. Но Венгрия дала зеленый свет только отправке письма Молдове о кластере №3», — рассказал один из собеседников Европейской правды.

Впрочем, ряд государств-членов ЕС выступили против разделения переговорного процесса Украины и Молдовы. Поэтому предложенный вариант не получил необходимой поддержки.

В результате страны Евросоюза не смогли достичь консенсуса, поэтому вопрос утверждения результатов скрининга кластеров №2 и №3 для Украины и Молдовы был перенесен на следующее заседание COELA, которое запланировано на 22 июля.

В то же время, именно это заседание станет последним перед летним перерывом в работе Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения.

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Следующая встреча экспертов по расширению после летних отпусков должна состояться 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Венгрия добилась исключения из совместной декларации саммита Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в ЕС.

Мы ранее информировали, что Венгрия стала единственной страной Евросоюза, заблокировавшей важный процедурный шаг для дальнейшего продвижения заявок Украины и Молдовы на членство в блоке.

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