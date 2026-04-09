Глава МИД Венгрии Петер Сийярто / © Associated Press

После массовых взрывов пейджеров «Хезболлы» в Ливане Венгрия инициировала передачу разведывательной информации Ирану. Новые утечки стенограмм 2024 года подтверждают готовность Будапешта к сотрудничеству с иранскими спецслужбами вопреки официальному курсу.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

После израильской атаки в сентябре 2024 года, когда тысячи пейджеров «Хезболлы» взорвались, венгерские власти обратились к Ирану — главному спонсору этой группировки, которую США считают террористической, — с предложением помощи.

Помощь Венгрии для Тегерана

«Наши спецслужбы уже связались с вашими службами, и мы передадим всю информацию, которую собрали в ходе расследования. Все возможные документы будут переданы вашим службам», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто своему иранскому коллеге Аббасу Арагчи во время телефонного разговора 30 сентября.

Об этом свидетельствует стенограмма венгерского правительства, которую проверили западные спецслужбы и с которой ознакомилась WP.

В тот период Венгрия оказалась под пристальным вниманием, поскольку тайваньская компания, чей бренд был на устройствах, заявила, что их изготовила венгерская фирма по лицензии. Сийярто пытался убедить Арагчи, что Будапешт не имел никакого отношения к атаке 17 сентября в Ливане, где погибли 12 человек и до 2800 были ранены, а также что сами пейджеры не производились в Венгрии.

Политические ориентиры правительства Орбана

Впрочем, сам факт этого разговора — и очевидная готовность венгерского министра к сближению с иранской стороной — порождает неудобные вопросы относительно политических ориентиров правительства Орбана. Это имеет особенно противоречивый вид на фоне конфликта между администрацией Трампа и Тегераном и одновременной поддержки Орбана со стороны Белого дома накануне важных выборов.

Ситуация также диссонирует с официальной позицией Будапешта, который декларирует поддержку Израиля: Венгрия неоднократно становилась на его сторону во время голосований в Совете Безопасности ООН, а в апреле 2025 года объявила о выходе из Международного уголовного суда во время визита в столицу израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в отношении которого выдан ордер на арест. Как и Трамп, Нетаньяху открыто поддержал Орбана.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Будапешт за несколько дней до выборов 12 апреля, чтобы оказать финальную поддержку кампании Орбана, которая слабеет: по социологическим данным, премьер уступает правоцентристскому оппоненту Петеру Мадьяру.

Во время визита Вэнс не затрагивал тему возможного вмешательства России, в то же время поддержав заявления Орбана о якобы влиянии на выборы со стороны Украины и Брюсселя. Это происходит на фоне конфликта вокруг блокирования Венгрией кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины — средств, критически важных для ее обороны.

Правительство Орбана остается одним из ключевых союзников движения MAGA: сам премьер активно продвигает идеи христианского национализма и жесткой антимиграционной политики, параллельно поддерживая тесные контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Опубликованная стенограмма разговора с Арагчи лишь усилила сомнения относительно геополитических приоритетов правительства Орбана, особенно учитывая союз России с Ираном и поддержку, которую Москва оказывает Тегерану в противостоянии с США, в частности путем передачи разведывательных данных об американских силах на Ближнем Востоке.

Детали разговора Сийярто с Арагчи

«Я просто хотел лично сообщить, что наши службы уже связались с вашими», — сказал венгерский министр иранському коллеге, согласно стенограмме.

В ответ на слова Арагчи, что он «очень благодарен за все это», Сийярто ответил: «Конечно, конечно. Если вам понадобится дополнительная информация или вы захотите связаться со мной, я всегда к вашим услугам».

«Эти пейджеры не производились в Венгрии, они никогда не были в Венгрии, и ни одна венгерская компания физически не была связана с этими пейджерами. Поэтому мы не имеем к этому никакого отношения!» — подчеркивал Сийярто.

Тогда же представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил в соцсети X, что компания из Будапешта, которую называли производителем, была лишь «торговым посредником, без производственных или операционных мощностей в Венгрии. Она имеет одного менеджера по зарегистрированному адресу, а упомянутые устройства никогда не находились в Венгрии».

Ковач также отметил, что службы национальной безопасности Венгрии «сотрудничают со всеми соответствующими международными партнерами и организациями», однако не уточнил, что среди них могут быть иранские структуры.

Бывший представитель Белого дома отметил, что хотя попытки Будапешта снизить напряженность с Ираном после инцидента не являются удивительными, само содержание разговора противоречит произраильской линии Орбана.

«Венгрия является одной из самых произраильских стран в своей официальной политике. Она одна из немногих государств, которые стабильно голосуют вместе с США, тогда как остальная Европа воздерживается. По меньшей мере это серьезно противоречит их политике. Я не могу представить, чтобы министр иностранных дел Великобритании сделал нечто подобное», — сказал экс-представитель Белого дома.

Операция с подрывом пейджеров «Хезболлы» — что известно

Осенью 2024 года WP раскрыла детали спецоперации «Пейджеры», которую Моссад готовил с 2022 года. Израильская разведка создала сложную схему: через доверенное лицо «Хезболле» продали пейджеры тайваньского бренда Apollo, которые на самом деле собирали в Израиле. В батареи устройств встроили микроскопическую взрывчатку, которую не обнаруживал даже рентген.

Для активации сообщения пользователь должен был нажать две кнопки обеими руками — это гарантировало максимальные увечья при взрыве. 17 сентября 2024 года дистанционный сигнал взорвал около 3000 боевиков. На следующий день взорвались рации, которые Моссад поставлял в Ливан еще с 2015 года. Этот хаос позволил Израилю дезорганизовать врага и впоследствии ликвидировать лидера группировки Хасана Насраллу. США не были проинформированы о подготовке взрывов.

Тайные разговоры Сийярто с Лавровым

К слову, ранее журналисты обнародовали записи разговоров Сийярто с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые подтверждают работу Будапешта в интересах Кремля. Сийярто не только передавал РФ конфиденциальные данные о закрытых заседаниях ЕС, но и лично лоббировал снятие санкций с сестры олигарха Алишера Усманова.

В разговорах министры пренебрежительно обсуждали руководство Евросоюза. Сийярто отчитывался о блокировании санкций против российского «теневого флота» и исключении банков РФ из ограничений. Венгерский министр прямо просил российскую сторону предоставить ему аргументы о «вреде для Венгрии», чтобы он мог эффективнее тормозить 18-й пакет санкций ЕС.