Венгрия в ПАСЕ пожаловалась на украинский сайт "Миротворец"

Глава МИД Венгрии Сийярто, которого также внесли в базу "Миротворца", заявил, что сайт грозит венгерским политикам.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался ПАСЕ, что украинский сайт "Миротворец" якобы грозит некоторым венгерским политикам.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Миротворец — список врагов, которые должны быть наказаны. Я и сам в этом списке, но для меня это не проблема, меня защищает контртеррористическая служба Венгрии. Но те, кто живут в Украине, имеют больше оснований бояться", — заявил министр.

Он уверял ПАСЕ, что сайт "Миротворец" грозит евродепутату Андрее Бочкор, которая родом с Берегово.

"Есть евро депутат, который боится вернуться домой на рождественские праздники из-за того, что она в этом списке и не защищена", — сказал Сийярто.

Напомним, что глава МИД Венгрии Сийярто внесли в базу "Миротворца" в сентябре 2018 года.

Как известно, Венгрия потребовала от Украины отсрочки имплементации языковой статьи закона об образовании, а также отмены его действия на частные учебные заведения. Из-за принятия этого закона она блокирует сотрудничество Украины и НАТО, в частности встречи комиссии Украина-НАТО на высоком уровне.

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