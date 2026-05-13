Венгрия впервые вызывает посла РФ "на ковер" из-за ударов по Закарпатью
МИД Венгрии впервые вызывает посла России из-за обстрелов Закарпатья и угрозы этническим венграм региона.
Венгрия вызвала посла России из-за массированной атаки российских беспилотников на украинское Закарпатье. Причиной этого является волнение Будапешта за компактно проживающее в регионе венгерское нацменьшинство.
Об этом сообщил в среду премьер-министр Петер Мадяр, передают Reuters и HVG.
Российский посол был вызван в Министерство иностранных дел для встречи с новым министром иностранных дел Анитой Орбан, сообщил Мадяр во время пресс-конференции после первого заседания кабинета министров нового венгерского правительства.
По словам Мадяра, новая министр осудит нападение на встречи и спросит посла, когда Россия планирует завершить войну с Украиной.
Как отмечает УП, предшественник Аниты Орбана Петер Сийярто никогда не вызывал российского посла после атак РФ на Закарпатье, что являлось поводом для критики в его адрес.
Также у Мадяра спросили, есть ли связь между формированием нового венгерского правительства и нападением России на Закарпатье? «Я очень надеюсь, что нет», — ответил премьер-министр.
Кроме того, венгерский премьер пообещал, что правительство Венгрии предоставит всяческую помощь пострадавшим от атаки дронов на Закарпатье.
Удар по Украине 13 мая: впервые взрывы прогремели в самом Ужгороде
Напомним, сегодня днем Россия совершила массированную атаку по ряду областей запада и центра страны — под ударом Ровенщина, Волынь, Житомирщина, Киевщина, Хмельнитчина, Тернопольщина, Львовщина.
Во время очередной российской воздушной атаки ударные беспилотники долетели даже в Закарпатскую область. Моменты взрывов зафиксировали вблизи Свалявы.
Кроме того, взрывы прогремели в Ужгороде — впервые с начала полномасштабной войны.
Из-за атаки Словакия даже на несколько часов закрывала границу с Украиной.