Венгрия вводит новые ограничения против Украины: что попало под запрет

Петер Мадьяр / © Associated Press

Реклама

Правительство Венгрии приняло решение о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на своей странице в соцсети X.

Глава венгерского правительства обнародовал решение об ограничении украинского импорта и сохранении членства в МКС в одном сообщении.

Реклама

«Правительство отзывает намерение Венгрии выйти из Международного уголовного суда и запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины», — заявил он.

Новое решение правительства Мадьяра фактически восстанавливает действовавшие ранее ограничения. Срок действия предыдущих чрезвычайных указов, блокировавших ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, истек 13 мая. Они были введены бывшим правительством страны под руководством Виктора Орбана.

В список украинских товаров, ранее попадавших под запрет ввоза в Венгрию, входило более 20 наименований, среди них:

пшеница и кукуруза

семена подсолнечника и рапса

мука

мясо птицы, яйца и т.д.

Венгрия и Украина — последние новости

Напомним, Украина обновила внешнеполитические задачи на май-июнь и готовит перезапуск отношений с новой властью Венгрии. В то же время Киев определил непубличные задачи роли Европы в переговорах об окончании войны.

Реклама

Ранее мы писали, что Петер Мадьяр заявил, что соседняя Украина стала жертвой непровоцированного нападения. Важным является прекращение огня и достижение долговременного мира.

Также Петер Мадьяр заявил, что собирается на Закарпатье в начале июня. В Берегово он хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Новости партнеров