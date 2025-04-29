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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Венгрия выходит из МКС: Сийярто сделал громкое заявление

Венгерский министр назвал МКС политизированным и пристрастным.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто / © Associated Press

Венгрия решила выйти из Международного уголовного суда, заявив о недоверии к этому учреждению.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в социальной сети X.

«Венгерский парламент только проголосовал за выход из МКС. Этим решением мы отказываемся быть частью политизированного института, потерявшего свою беспристрастность и доверие», — написал Сийярто.

Напомним, США ввели санкции против прокурора МКС, выдавшего ордер на арест Путина. Ограничения предусматривают заморозку всех активов в США для лиц, внесенных в санкционный список, а также визовые ограничения для должностных лиц МКС и членов их семей.

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