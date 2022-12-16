Венгрия выступает за скорейшее вступление Украины в ЕС, но – и за сохранение связей с Россией

Советник Орбана заявил, что государства-члены ЕС должны давить на Еврокомиссию, чтобы ускорить этот процесс.

Венгрия выступает за ускорение вступления Украины в Евросоюз, но за сохранение своих тесных связей с Россией.

Об этом главный советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – Балаш Орбан заявил 16 декабря, сообщает Bloomberg.

"Позиция Венгрии базируется на идее связи", – сказал советник премьера, имея в виду Россию.

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"Так что мы не должны отделять нас друг от друга", – добавил он.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его государство на этой неделе заблокировало внесение в санкционный список Евросоюза нескольких чиновников из России. Документы свидетельствуют, что после встречи лидеров ЕС в список ограничений в конце концов внесли более 100 человек и десятки организаций.

Ранее премьер Орбан призвал ЕС отменить все санкции против России. В то же время, официальные лица Венгрии ссылались на зависимость их государства от российских энергоресурсов как причину, чтобы страна поддерживала более тесные связи с Москвой, чем другие члены союза.

"В то время как руководство Украины открыто критикует Венгрию за продвижение российских интересов в ЕС, правительство в Будапеште поддерживает усилия Украины по присоединению к ЕС и хочет, чтобы Европейская комиссия, исполнительный орган блока, действовала в соответствии с этим, сказал Балаш Орбан. Он также сказал, что правительство поддерживает вступление Сербии в ЕС", – говорится в статье.

"Надеемся, как только это будет возможно. И государства-члены должны оказывать давление на комиссию, чтобы ускорить процесс", — сказал советник венгерского премьера.

Напомним, именно Венгрия, а также Польша блокировали выделение Украине 18 млрд евро от ЕС на 2023 год. Будапешт пошел на уступки, только когда добился выделения субсидий самой Венгрии. Варшава в конце концов тоже поддержала Украину, а до этого выступала против ставки налога на прибыль крупных корпораций в размере 15%.

Заметим, что в результате Евросоюз утвердил помощь для Украины на 18 млрд евро.

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