Венгрия взяла Украину в заложники, чтобы выбить деньги из Евросоюза — Кулеба

Правительство венгерского премьера Виктора Орбана сделало Украину "своей заложницей" в борьбе за получение денег от Европейского союза.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба и интервью изданию Politico.

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Он заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан пытается вести свою игру.

"Она взяла Украину в заложники своей борьбы за деньги, которые, по ее мнению, должна ей Еврокомиссия. Хорошей новостью является то, что Еврокомиссия нашла способ, как сделать такую финансовую помощь Украине возможной, без голоса Венгрии", — сказал Кулеба.

Он добавил, что теперь все знают, что в критических случаях теперь можно найти решение.

Напомним, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан , считающийся другом России, заявил, что война Путина против Украины будет продолжаться до тех пор, пока США будут помогать нашему государству в борьбе с агрессором.

Позже в МИД Украины посоветовали Орбану "использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы прекратить агрессию против Украины".

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