Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против России: Financial Times назвало неожиданную причину

Венгрия отвергла новые санкции против России из-за наличия в списке китайских компаний.

Об этом пишет Financial Times.

"Венгры не согласились из-за китайских компаний", – сказал изданию один из чиновников.

В то же время другой чиновник рассказал, что венгерский посол "попросил немного больше времени для анализа содержания предложений".

Отмечается, что на заседании послов ЕС Венгрия была единственной страной, не поддержавшей 13-й пакет санкций. Он направлен против почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран, которые, как считается, помогают Кремлю в военных действиях.

ЕС стремится принять свой 13-й пакет санкций против Кремля к двухлетней годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это дополнит пакет финансовой поддержки Киева в размере 50 миллиардов евро.

Напомним, 1 февраля лидеры Европейского Союза достигли соглашения о предоставлении Украине помощи в размере 50 миллиардов евро после того, как убедили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отменить свое вето.

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