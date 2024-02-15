Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против России: Financial Times назвало неожиданную причину

Венгрия заблокировала утверждение 13-го пакета санкций ЕС против России.
Венгрия отвергла новые санкции против России из-за наличия в списке китайских компаний.
Об этом пишет Financial Times.
"Венгры не согласились из-за китайских компаний", – сказал изданию один из чиновников.
В то же время другой чиновник рассказал, что венгерский посол "попросил немного больше времени для анализа содержания предложений".
Отмечается, что на заседании послов ЕС Венгрия была единственной страной, не поддержавшей 13-й пакет санкций. Он направлен против почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран, которые, как считается, помогают Кремлю в военных действиях.
ЕС стремится принять свой 13-й пакет санкций против Кремля к двухлетней годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это дополнит пакет финансовой поддержки Киева в размере 50 миллиардов евро.
Напомним, 1 февраля лидеры Европейского Союза достигли соглашения о предоставлении Украине помощи в размере 50 миллиардов евро после того, как убедили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отменить свое вето.
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