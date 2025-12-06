Венгрия заблокировала "план Б" ЕС по российским активам - Politico

Виктор Орбан / © Associated Press

Венгрия официально заблокировала решение Евросоюза о выпуске облигаций, которые могли бы стать альтернативным источником финансового обеспечения Украины.

Об этом пишет Politico.

Правительство Виктора Орбана отвергло вариант общего долга, который покрывался бы 7-летним бюджетом ЕС и пошел бы на помощь Украине.

«Это лишает ЕС потенциального „плана Б“ на случай, если не удастся найти способ использования замороженных активов российского государства для финансирования кредита Киеву в размере 165 млрд евро», — отмечают журналисты.

Ранее сообщалось, что потребности Украины в финансировании на 2026-2027 годы оцениваются в 135 млрд евро (52 млрд на функционирование государства и 83 млрд на оборону). ЕС хочет закрыть значительную часть этой суммы именно на средства российских денег.

Если план Euroclear провалится из-за сопротивления Бельгии, у Брюсселя есть план «Б» — одолжить деньги под гарантии общего бюджета ЕС. Но этот вариант, по всей вероятности, заблокирует Венгрия. Премьер Виктор Орбан уже призвал Брюссель «прекратить финансировать войну, которую невозможно выиграть».

Решающая встреча лидеров ЕС, где планируется принять окончательное решение, должна состояться до конца этого года.