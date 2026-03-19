Венгрия заблокировала помощь ЕС для Украины: к саботажу присоединилась и Словакия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Попытка европейских лидеров согласовать выделение Украине масштабного кредита на сумму 90 миллиардов евро завершилась громким провалом из-за совместного демарша Венгрии и Словакии.

О деталях напряженных закрытых переговоров на саммите Европейского Совета в Брюсселе сообщает Politico со ссылкой на осведомленных дипломатов.

Нефтяной шантаж Будапешта и Братиславы

Ожидалось, что итоговый документ в поддержку Украины будет принят всем членам ЕС, однако свои подписи под ним поставили только 25 стран. Причиной блокирования жизненно важных для Киева средств стал спор вокруг транзита российской нефти.

Будапешт и Братислава открыто используют право вето как инструмент давления на Брюссель и Киев. Они требуют немедленно отремонтировать нефтепровод «Дружба», который, по заявлениям украинской стороны, был поврежден в результате российского авиаудара еще в январе. Специальная миссия ЕС находится в Киеве и ожидает разрешения посетить место повреждения трубы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полностью поддержал позицию Виктора Орбана, заявив, что именно Братислава «платит цену за эту ситуацию» и в ультимативной форме потребовал от Украины допустить их инспекторов к нефтепроводу.

Жесткая реакция лидеров ЕС на действия Орбана

По словам четырех дипломатов, 90-минутная дискуссия за закрытыми дверями не дала никаких результатов. Президент Европейского Совета Антониу Кошта публично раскритиковал поведение Виктора Орбана, назвав его «неприемлемым» и прямым нарушением фундаментальных условий сотрудничества внутри ЕС.

Кошта подчеркнул, что ни один лидер ранее не пересекал эту красную линию. Он напомнил, что ситуация изменилась именно из-за российских атак, и решения Евросоюза не могут зависеть от действий третьей страны (России). Кроме того, глава Евросовета прямо указал Орбану на то, что Венгрия имеет доступ к альтернативным путям поставки нефти.

Венгерский премьер цинично ответил, что имеет полное право блокировать решение, поскольку он соглашался на кредит в декабре, когда «Дружба» еще работала. Он также обвинил европейских коллег в том, что они якобы больше заботятся об Украине, чем об Венгрии, назвав поставки нефти экзистенциальным вопросом для Будапешта.

Как отмечают источники издания, все 20 лидеров ЕС, выступавших после этого обмена репликами, выразили безоговорочную поддержку позиции Антониу Средства.

Напомним, решение премьера Венгрии блокировать деньги для Украины повлекло за собой резкую критику со стороны других лидеров ЕС. В частности , премьер Финляндии затравил Орбана , назвав его предателем.