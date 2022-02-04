Венгрия заблокировала присоединение Украины к киберцентру при НАТО

Украина подала официальный запрос на присоединение к Центру в августе 2021 года.

Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО (CCDCOE).

О факте блокады одним из государств Альянса накануне в эфире ток-шоу "Право на владу" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, а источник "Европейской правды" подтвердил, что правом вето воспользовалась именно Венгрия.

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"Есть такой институт, который называется Кибер-НАТО. И мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все соответствующие верификации. И там, так же, как в НАТО, консенсусом принимаются решения. Так вот: одна из европейских стран отказала в участии нашей стране в этом уважаемом институте", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что это произошло, несмотря на то, что в Украине идет война и постоянно происходят кибератаки.

Участвовавший в процессе собеседник издания подтвердил, что речь идет о блокировании вступления Украины именно венгерским правительством.

Поскольку заседание Совета центра, который принимает решение о расширении состава участников, происходит только 2 раза в год, присоединение Украины к этой структуре (в случае положительного заключения) может произойти только со 2 полугодия 2022 года.

Тем временем Венгрия пока публично не обнародовала свою позицию по данному поводу. Но следует отметить, что Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО формально не является структурой Североатлантического союза.

Центр оказывает большое влияние на действия Североатлантического союза в области киберзащиты. Его основатели – 7 стран, в составе Центра 20 участников – 17 членов НАТО и 3 страны-партнера.

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