Венгрия заблокирует конфискацию замороженных активов России для Украины — DW

Предложение Европейской комиссии по конфискации доходов от замороженных активов Российской Федерации, вероятно, не получит поддержки на саммите лидеров ЕС, который состоится в Брюсселе в четверг, 21 марта.

Об этом сообщает DW со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

Неназванный источник издания утверждает, что большинство стран-членов ЕС разделяют мнение о том, что конфискованные из российских активов средства следует использовать на закупку оружия и боеприпасов для поддержки ВСУ.

"Сейчас Украина больше нуждается в деньгах на оружие, а, к сожалению, не на восстановление. И мы стремимся сделать все, чтобы избежать дальнейших разрушений в Украине", — подчеркнул собеседник DW.

В предложении Еврокомиссии отмечается, что 90% доходов от активов должно быть направлено на закупку оружия для ВСУ. Впрочем, Венгрия выступает против. В Будапеште считают, что средства следует использовать во что бы то ни стало, кроме вооружения для украинских военных.

Еще один "противоречивый вопрос" повестки дня саммита – расширение Европейского Союза. В декабре прошлого года лидеры ЕС поддержали открытие переговоров по вступлению Украины и Молдовы. Для начала переговоров страны-члены Евросоюза должны утвердить предоставленные Еврокомиссией рамки, которые определяют путь вступления, и провести заседание межправительственной конференции, который является специально созданным органом, который будет непосредственно руководить переговорами.

Эти два решения нуждаются в единогласной поддержке всех 27 лидеров Европейского Союза. Впрочем, источник издания отмечает: существует вероятность, что они не будут приняты во время этого саммита.

"Есть страны-члены, которые выступают против того, чтобы открытие переговоров с Украиной и Молдовой началось при бельгийском председательстве в ЕС", — говорит собеседник DW.

Как сообщалось, Венгрия разослала странам Евросоюза письмо с жалобами на Украину по вопросу защиты венгерского национального меньшинства. Будапешт требует вернуть права венгерского меньшинства на уровень, который был до 2015 года. В частности, о свободном использовании венгерского языка в Украине, а также права на политическое представительство на региональном и национальном уровнях.

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