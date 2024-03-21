Венгрия заблокирует конфискацию замороженных активов России для Украины — DW

Еврокомиссия предлагает 90% доходов от замороженных российских активов использовать для покупки оружия для ВСУ.
Предложение Европейской комиссии по конфискации доходов от замороженных активов Российской Федерации, вероятно, не получит поддержки на саммите лидеров ЕС, который состоится в Брюсселе в четверг, 21 марта.
Об этом сообщает DW со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.
Неназванный источник издания утверждает, что большинство стран-членов ЕС разделяют мнение о том, что конфискованные из российских активов средства следует использовать на закупку оружия и боеприпасов для поддержки ВСУ.
"Сейчас Украина больше нуждается в деньгах на оружие, а, к сожалению, не на восстановление. И мы стремимся сделать все, чтобы избежать дальнейших разрушений в Украине", — подчеркнул собеседник DW.
В предложении Еврокомиссии отмечается, что 90% доходов от активов должно быть направлено на закупку оружия для ВСУ. Впрочем, Венгрия выступает против. В Будапеште считают, что средства следует использовать во что бы то ни стало, кроме вооружения для украинских военных.
Еще один "противоречивый вопрос" повестки дня саммита – расширение Европейского Союза. В декабре прошлого года лидеры ЕС поддержали открытие переговоров по вступлению Украины и Молдовы. Для начала переговоров страны-члены Евросоюза должны утвердить предоставленные Еврокомиссией рамки, которые определяют путь вступления, и провести заседание межправительственной конференции, который является специально созданным органом, который будет непосредственно руководить переговорами.
Эти два решения нуждаются в единогласной поддержке всех 27 лидеров Европейского Союза. Впрочем, источник издания отмечает: существует вероятность, что они не будут приняты во время этого саммита.
"Есть страны-члены, которые выступают против того, чтобы открытие переговоров с Украиной и Молдовой началось при бельгийском председательстве в ЕС", — говорит собеседник DW.
Как сообщалось, Венгрия разослала странам Евросоюза письмо с жалобами на Украину по вопросу защиты венгерского национального меньшинства. Будапешт требует вернуть права венгерского меньшинства на уровень, который был до 2015 года. В частности, о свободном использовании венгерского языка в Украине, а также права на политическое представительство на региональном и национальном уровнях.
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