Венгрия заблокирует вступление Украины в ЕС на 100 лет: заявление Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резким заявлением относительно членства Украины в Евросоюзе. Политик утверждает, что препятствие на пути Киева в ЕС со стороны Будапешта будет оставаться непоколебимым в течение столетия.

Об этом сообщает Hungary Today.

«Я не думаю, что в Венгрии в течение следующих ста лет найдется парламент, который проголосует за вступление Украины в Европейский Союз», — заявил Орбан.

По его мнению, украинцы считают, что единственный способ преодолеть препятствие со стороны Венгрии на пути в ЕС — это иметь в Будапеште проукраинское правительство. Премьер утверждает, что Киев якобы работает над этим.

К слову, в Давосе президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал Орбана, заявив, что каждый лидер, который живет за европейские деньги, но продает интересы Европы и комфортно чувствует себя в Москве, заслуживает подзатыльник. Президент подчеркнул, что нельзя позволить превращать европейские столицы в маленькие «москвы» из-за действий таких политиков внутри самого ЕС.

Орбан ответил на намек Зеленского о подзатыльнике фразой, что каждый получит то, что заслуживает. Венгерский премьер цинично обвинил президента Украины в затягивании войны, игнорируя роль российского диктатора Владимира Путина, и подтвердил отказ поддерживать военные усилия Киева.