Венгрия закрыла въезд в Шенген трем известным украинцам: что стало причиной

Глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуяш сообщил, что правительство Венгрии приняло решение запретить въезд в страну и Шенгенскую зону трем гражданам Украины, среди которых двое военных, а также политический аналитик, за якобы угрозы Орбану.

Об этом сообщает 24hu.

По словам Гуяша, запрет касается генерал-лейтенанта Григория Омельченко, украинского военного Евгения Карася, которого чиновник назвал лидером «неонацистской группы C14», и политического аналитика Бориса Тизенхаузена.

Венгерское чиновник утверждает, что трое граждан Украины угрожали Венгрии военным нападением, а также выражали угрозы в сторону Орбана и его семьи.

Гуяш заявил, что Омельченко угрожал «убить» премьер-министра и «советовал ему подумать о своих детях и внуках». Тизенхаузен, по его словам, обсуждал возможность отправить украинские войска в Венгрию.

Относительно Карася, Гуяш заявил, что достаточным поводом для запрета его въезда является то, что он якобы возглавляет неонацистскую группу, а также угрожает Орбану.

Напомним, премьер Финляндии Петтери Орпо затравил Орбана через Украину. Орпо считает, что его венгерский коллега Виктор Орбан использует Украину как оружие в своей кампании и «изменил» договоренности по Украине. Решение премьера Венгрии блокировать деньги для Украины повлекло за собой резкую критику со стороны других лидеров ЕС.