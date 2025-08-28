Венгрия запретила Мадяру въезд в страну: Сибига пристыдил Сийярто

Петер Сийярто / © скриншот с видео

Командиру украинской воинской части, нанесшей удары по нефтепроводу «Дружба», запретили въезд в Венгрию и Шенгенскую зону «в ближайшие годы».

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в видеообращении на странице Facebook.

По его словам, «это было нападение на суверенитет Венгрии, которое ставило под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, поэтому Украина должна понести за это последствия».

Андрей Сибига назвал заявление Петера Сийярто «бессовестной» в день, когда врезультате российских ударов в Украине погибли люди. В ответ Киев примет зеркальные меры по Венгрии.

«Как бессовестно публиковать такое после жестокого нападения террористического государства России. Петер, если российский трубопровод для тебя важнее украинских детей, которых Россия убила сегодня утром, это моральный упадок. Венгрия находится на неправильной стороне истории. Мы будем действовать зеркально», — отреагировал Сибига на сообщение Сийярто.

Напомним, Мадяр несколько раз в течение августа сообщал об ударах по российским нефтяным заводам и по нефтепроводу «Дружба». Впоследствии эту информацию подтвердил Генштаб ВСУ.

Между тем , Словакия и Венгрия требуют от Еврокомиссии немедленно обеспечить безопасность энергоснабжения после очередных атак на нефтепровод «Дружба».

А спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова пожаловалась, что Запад прощает президенту Украины Владимиру Зеленскому удары по нефтепроводу «Дружба» .