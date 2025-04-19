Венгрия запускает бюллетени против Украины в ЕС: что задумал Орбан

Будапешт настраивает граждан против Украины в ЕС / © Associated Press

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Правительство Венгрии начало рассылку бюллетеней для «национальной консультации» относительно перспективы членства Украины в Европейском Союзе, в то же время призывая граждан выступить против этого шага.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на письмо информационного центра правительства, которое попало в руки журналистов.

Согласно документу, власти премьера Виктора Орбана используют запугивание, чтобы убедить население в негативных последствиях для страны в случае присоединения Киева к ЕС.

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Правительство заявляет, что это «будет стоить каждой венгерской семье сотни тысяч форинтов ежегодно, поставит под угрозу пенсии, поддержку фермеров, а также создаст риски для рынка труда и безопасности».

Также говорится, что вступление Украины якобы «разрушит венгерскую экономику», а принятие столь важного решения без «народного голоса» недопустимо.

Венгрии призывают заполнить бюллетени, которые будут отправлены по почте до конца мая, и отправить ответы назад. В правительстве отмечают, что любой результат будет считаться обязательным для выполнения.

Результаты этого опроса, который эксперты уже назвали манипулятивным, могут стать основанием для того, чтобы Будапешт наложил вето на вступление Украины в ЕС, когда Киев официально приступит к переговорному процессу.

Напомним, ранее мы писали, что венгерский лидер Виктор Орбан пожаловался на то, что Евросоюз оказывает давление на его государство из-за вступления Украины. Он считает это «огромной проблемой».