Венгрию могут "попросить" с высоких должностей в Брюсселе из-за проделок Орбана — Politico

В Европе крайне недовольны позицией Венгрии в отношении Украины и вообще всех кандидатов на членство в ЕС.

Уставшие от постоянного обструкционизма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины, коллеги-лидеры из ЕС планируют наказать его, предоставив Венгрии слабый портфель в следующей Европейской комиссии.

Об этом пишет Politico.

Отмечается, что Венгрия хочет сохранить работу по расширению, которая имеет значительное влияние из-за переговоров ЕС по вступлению Украины в блок. Однако национальные правительства не хотят, чтобы нынешний комиссар от Будапешта Оливер Варгеи (или любой другой венгр) оставался на столь важном посту.

Вряд ли "даже речь" о том, чтобы Венгрии разрешили сохранить контроль над любым мощным брифом, сказал один из собеседников издания. Европейская комиссия заявила, что правительства и следующий избранный президент комиссии должны избрать следующих комиссаров, и она не будет "опережать их решения".

По словам журналистов, Орбан остается ближайшим союзником президента России Владимира Путина в ЕС, и европейские лидеры все больше раздражены его промедлением относительно санкций и противодействием предоставлению средств Киеву. Орбан предпринимал попытки заблокировать помощь Украине и угрожал переговорам о вступлении в ЕС. В июле венгры также возьмут на себя полугодовое ротационное председательство в Совете Евросоюза, что дает им полномочия определять повестку дня.

Тем не менее, Венгрия все еще надеется, что Варгеи останется на своей должности, которую он занимает с 2019 года после того, как был выдвинут Орбаном и взял на себя ответственность за усилия блока по привлечению новых членов. Но Варгеи обвиняют в подрыве политики в отношении стран-кандидатов на вступление в ЕС, что создало путаницу в недавнем противостоянии с Грузией из-за широко осужденного закона об "иностранных агентах".

Будапешт раньше пытался ввести собственную версию правил российского образца, натолкнувшись на сопротивление Брюсселя и европейских правовых институций.

"После катастрофы, произошедшей на этот раз с Варгеи, и того, как Орбан относится к [президенту Еврокомиссии Урсуле] фон дер Ляйен, нет никакого шанса, что она передаст что-то важное [кому-то] из его близких", – сказал дипломат в комментарии Politico.

Напомним, ранее издание Financial Times написало, что Венгрия блокирует все, что связано с военной поддержкой Украины. В частности, премьер-министр страны Виктор Орбан блокирует принятие закона, который бы позволил Украине получить от ЕС до 2 млрд евро на вооружение из замороженных российских активов.

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