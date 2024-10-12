Вениславский рассказал, будет ли принят законопроект о демобилизации

В текущих условиях настаивать на законопроекте о демобилизации с четко установленными сроками службы является опасным шагом, который может подорвать государственность.

Об этом рассказал в интервью Radio NV народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

"У нас в закрытых режимах полученная информация от Главного управления разведки, от Службы внешней разведки, от пограничной разведки, от других представителей сектора безопасности и обороны, что Российская Федерация постоянно наращивает численность своих вооруженных сил", — сказал политик.

По словам эксперта, количество российских военных в Украине ежемесячно растет "на десятки тысяч".

Вениславский отметил, что при принятии закона о мобилизации в апреле Верховная Рада рекомендовала Кабмину подготовить законопроект о демобилизации с определенными сроками службы, но до сих пор не представлен.

Депутат подчеркнул, что осознает сложную ситуацию для министра обороны и главнокомандующего Вооруженными силами в выполнении поручения Верховной Рады по установлению сроков службы. Он отметил, что требовать внесения законодательного акта в нынешних условиях может угрожать государственности. Он заверил, что Верховная Рада работает над этими вопросами, но простого решения нет.

Напомним, секретарь комитета ВР по нацбезопасности Роман Костенко сообщил, что законопроект о демобилизации будет написан к середине осени 2024 года. В то же время в ВР не сообщили, будет ли содержать законопроект конкретные сроки демобилизации, или только будет устанавливать механизмы, привязанные к указу президента или другим факторам.

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